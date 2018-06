Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso sobrevive após colisão com comboio

Vítima de 88 anos saiu do carro sozinho após ser abalroado em passagem de nível.

Por José Carlos Eusébio | 09:18

Foi quase por milagre que um idoso, de 88 anos, escapou sem ferimentos graves após o carro que conduzia ter sido ontem abalroado por um comboio, na passagem de nível de Portimão. O automóvel foi arrastado pela composição, acabando imobilizado ao lado da linha, com a parte da frente muito destruída.



O comboio, que tinha saído de Lagos e se preparava para parar na estação de Portimão, circulava a velocidade reduzida quando se deu o acidente, o que evitou consequências mais graves.



Uma testemunha conta ao CM que o condutor "apercebeu-se que não tinha tempo para passar e ainda tentou travar, mas acabou por ficar com a parte da frente do carro no meio da linha".



A empresa Infraestruturas de Portugal, que enviou técnicos para o local, garantiu ao CM que o sistema automático da passagem de nível, dotado de cancelas e alarme sonoro e luminoso, estava a funcionar e que terá havido desrespeito pela sinalização.



O condutor "acabou por sair do carro pelos seus próprios pés", conta uma testemunha. Foi depois assistido pelos bombeiros e transportado para o hospital de Portimão. Segundo Fernando Águas, dos Bombeiros de Portimão, a vítima sofreu "ferimentos leves".



PORMENORES

Circulação interrompida

O acidente ocorreu pelas 13h37 de ontem e obrigou ao corte da circulação na linha do Algarve até às 14h50. A passagem de nível, que permite a entrada e saída de trânsito da cidade de Portimão, também foi encerrada durante o mesmo tempo.



Bombeiros foram rápidos

Foram mobilizados para o local 16 elementos, com sete viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Portimão, PSP e Infraestruturas de Portugal. No que se refere ao bombeiros, estes demoraram apenas dois minutos a chegar ao local do acidente para prestar socorro à vítima.