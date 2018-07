Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso sofre doença fatal ao volante em Braga

Veículo embateu contra um muro e outra viatura que circulava em sentido contrário.

08:56

Olímpio Vilaça, de 79 anos, morreu esta manhã de domingo, ao que tudo indica após sofrer uma indisposição enquanto conduzia o seu carro, na avenida Marechal Humberto Delgado, em Tadim, Braga.



O veículo do idoso acabou por embater num muro e numa outra viatura que circulava em sentido contrário.



O acidente ocorreu pelas 10h45. A vítima tinha saído de sua casa no lugar de Aveleda para registar o Euromilhões.



Morreu no regresso para a habitação. Apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.