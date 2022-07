Um homem de 86 anos teve de ser desencarcerado na sequência do despiste do carro em que seguia, esta sexta-feira, em A dos Francos, nas Caldas da Rainha.Apesar do aparato, a vítima foi transportada para o Hospital das Caldas da Rainha com ferimentos aparentemente ligeiros, depois de assistida no local pelos bombeiros e por uma equipa médica.A GNR investiga as causas do acidente.