Fervença, Celorico de Basto.

Centro Hospitalar de São João, no Porto, com ferimentos graves. O filho foi levado para o Hospital de Penafiel com ferimentos ligeiros.



O alerta foi dado pelas 18h.



A GNR esteve no local e investiga a ocorrência.

Um idoso de 87 anos ficou com queimaduras em 40% do corpo este domingo após tentar acender a lareira com álcool etílico, emO filho do homem, de 50 anos, tentou apagar o fogo mas acabou por ficar com ferimentos nas mãos.O idoso foi transportado para o