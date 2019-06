Idoso tenta matar a mulher com jarra e almofada

Um casal de idosos terá sido vítima de uma burla e, desde então, o mal estar instalou-se no seio da família, que vive em Alhandra, Vila Franca de Xira. Têm sido várias as discussões.Uma delas, esta sexta-feira de manhã, chegou ao extremo. O homem, de 84 anos, atacou a mulher com uma jarra e tentou ainda asfixiá-la com uma almofada. Depois, pegou numa faca de cozinha e espetou-a na própria barriga.O agressor encontra-se em estado grave no hospital, sob custódia da PSP. O que começou por ser um episódio de violência doméstica, que vitimou a idosa de 85 anos, acabou numa tentativa de homicídio.Foi logo pelas 08h00, pouco depois de acordarem, que os idosos se envolveram em mais uma discussão, ainda no quarto. O homem acabou por pegar numa jarra, com que atingiu de forma violenta, e na cabeça, a própria mulher.Insatisfeito, o agressor pegou depois numa almofada da cama e tentou asfixiar a mulher até à morte. Contudo, não conseguiu fazê-lo.Foi então que o idoso foi à cozinha, pegou numa faca, e espetou-a em si, perante o desespero da mulher.A idosa acabou por dar o alerta, tendo acorrido ao local agentes da PSP e bombeiros da corporação de Alhandra, que assistiram os idosos e transportaram-nos de seguida ao hospital.A mulher recebeu assistência médica a alguns ferimentos ligeiros, tendo o marido entrado nas urgências em estado grave.Foi operado de emergência e ao final da tarde encontrava-se internado sob vigilância policial.