Idoso tenta matar vizinho a tiro em Vieira do Minho devido a desavenças antigas

Um homem de 79 anos disparou, esta quarta-feira, contra um vizinho, na sequência de uma desavença antiga motivada por limitação de terrenos. O disparo foi feito a menos de dois metros da vítima, que só não foi atingido porque a arma encravou. O atirador foi detido pela Polícia Judiciária de Braga e vai ser presente a juiz, indiciado por um crime de homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida.

Os factos ocorreram ao final do dia de ontem, junto à casa da vítima, em Cantelães, no concelho de Vieira do Minho, começando por um desentendimento e troca de insultos entre a vítima e a mulher do agressor.





O homem juntou-se à contenda, mas já munido de uma pistola calibre 6,35 mm, já municiada. Fez um disparo a menos de dois metros, depois de ter ameaçado o vizinho de morte.