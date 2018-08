Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso viola familiar com deficiência

O agressor aproveitou um momento a sós com a vítima para a atacar.

08:50

A PJ deteve esta terça-feira um homem, de 74 anos, por violar uma familiar, com cerca de 20 anos, cujas deficiências cognitivas lhe provocam "incapacidade para se autodeterminar e de oferecer resistência", adiantou a PJ.



A PJ refere apenas este caso, mas o CM sabe que há suspeitas de mais agressões do género.



O homem está em prisão preventiva, havendo possibilidade de ser substituída por prisão domiciliária.