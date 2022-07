Duas casas foram assaltadas na madrugada de segunda-feira, na aldeia de Balsas, em Cantanhede. As vítimas são dois casais de idosos, com idades compreendidas entre os 75 e os 90 anos, com dificuldades motoras. Três homens encapuzados entraram nas habitações entre as 4h00 e as 05h30 e exigiram dinheiro e joias.









