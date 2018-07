Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosos amarrados e agredidos em casa

Casal atacado por quatro encapuzados em Oeiras.

Por Miguel Curado | 01:30

Um casal de idosos, com idades entre os 80 e os 85 anos, passou meia hora de verdadeiro terror no interior da sua própria casa, em Oeiras. Quatro encapuzados, um deles armado com uma pistola, invadiram a habitação, amarraram as vítimas e agrediram-nas até conseguirem apoderar-se de 150 euros em numerário e do cartão multibanco do casal, com o respetivo código.



Ao que o CM apurou, o crime ocorreu entre as 15h10 e as 15h40 de terça-feira. Antes de escaparem, os quatro assaltantes ainda se apoderaram das chaves do carro dos idosos. A viatura estava estacionada na rua e, segundo fonte policial, pelo menos um dos ladrões remexeu no interior do veículo. O gang acabou, no entanto, por escapar sem levar o carro.



O roubo foi facilitado porque os idosos abriram a porta, à confiança. Os ladrões tocaram à campainha e entraram de rompante. Sem que os vizinhos se tivessem apercebido, os dois idosos foram amarrados de pés e mãos e tiveram a boca tapada com adesivo. Foram depois agredidos várias vezes na cabeça e trancados na casa de banho.



Os ladrões fugiram de seguida e estão a ser procurados.



PORMENORES

Idoso chama a PSP

O idoso atacado pelos 4 ladrões foi amarrado com a mulher e fechado na casa de banho. Conseguiu, mesmo assim, desamarrar-se, e chamar a PSP.



Não foram ao hospital

Apesar de estarem em pânico e bastante abalados, os dois idosos não precisaram de receber tratamento hospitalar. Ao que o CM apurou, o casal tem filhos, mas que vivem noutros locais.



Carro vai ser peritado

A PJ assumiu a investigação do assalto, e irá submeter o carro dos idosos a peritagens.