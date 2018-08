Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosos atacados na rua com faca em Castelo Branco

Vítimas refugiaram-se no edifício da Câmara Municipal e pediram socorro.

Por Alexandre Salgueiro | 08:45

Um casal de idosos teve de se refugiar no edifício da Câmara Municipal de Castelo Branco para fugir de um homem armado com uma arma branca que os tentou roubar em plena via pública, na segunda-feira à tarde. O ladrão já foi ouvido por um juiz e aguarda julgamento em liberdade.



A mulher, de 81 anos, e o marido, de 83, foram abordados numa rua do centro da cidade de Castelo Branco por um homem armado com uma navalha. Intercetou-os de surpresa e exigiu dinheiro, ao que tudo indica, para comprar droga.



"O senhor conseguiu manter o sangue frio e foi andando e conversando com o assaltante até chegar perto da câmara, depois entrou rapidamente e o segurança do edifício apercebeu-se e imobilizou o suspeito até à chegada dos agentes da polícia que efetuaram a detenção", explicou esta terça-feira ao Correio da Manhã o Intendente Pires Leonardo, comandante da PSP de Castelo Branco.



O agressor, de 55 anos, já é conhecido das autoridades por situações ligadas ao consumo de droga, mas não tem antecedentes de comportamento violento. "O suspeito até conhece as vítimas que lhe costumam dar algumas moedas de esmola. Mas provavelmente estaria sob influência de alguma droga ou efeito de ressaca e descontrolou-se", disse a mesma fonte.



O agressor foi ontem presente a um juiz do Tribunal de Castelo Branco que lhe aplicou como medida de coação Termo de Identidade e Residência e apresentações periódicas na esquadra da PSP.