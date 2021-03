Idosos e turistas são as principais vítimas de furtos e burlas. PSP dá conselhos para se proteger

Desde 2018 que a PSP conta com uma brigada de Investigação Criminal para o combate ao fenómeno do furto por carteirista.A PSP acredita ter desmantelado uma das mais ativas células de furtos e burlas na comarca de Lisboa, cuja atividade criminal se pondera ter auferido mais de 30 000 euros num conjunto de 40 crimes cometidos contra idosos e turistas.Na sequência de mais uma detenção, ocorrida na passada segunda-feira a um trio de carteiristas, a PSP deixa alguns conselhos para se proteger de furtos e burlas.A PSP nomeia alguns dos possíveis esquemas: cartões bancários; falsa herança ou doação; falsos peditórios; falsos videntes; falso amigo/família; falso funcionário.Tenha sempre em atenção o momento em que digita o código dos cartões do bancoNão abra a porta a estranhosNão entregue dinheiroNão confie em estranhosTenha o número da esquadra mais próxima.Sempre que a situação lhe parecer estranha, siga os seus instintos. Se tem dúvidas ligue para nós, nós garantimos a sua segurança.