Joaquim e Graciete residiam há vários anos em São Brás de Alportel, depois de terem estado emigrados em França. Eram conhecidos pelos vizinhos, que os descrevem como afáveis. Foi, por isso, com choque que os moradores souberam do desfecho trágico do casal. Os dois idosos, de 80 anos, foram encontrados mortos, esta terça-feira de manhã, na habitação onde residiam.









