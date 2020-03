Idosos infetados com coronavírus em lar de Albergaria-a-Velha vão ser transferidos para o Hospital Das Forças Armadas no Porto

O Hospital Das Forças Armadas no Porto vai receber, no domingo à tarde, 18 idosos infetados com coronavírus, que residem no lar de Albergaria-a-Velha.



A Câmara de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, confirmou este sábado a segunda morte associada ao vírus da covid-19 no lar Geriabranca, onde há mais idosos e funcionários infetados com o novo coronavírus.

