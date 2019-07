Idosos levam 600 euros a mulher de 81 anos em Sintra

Dois septuagenários foram detidos pela GNR de Sintra depois de assaltarem uma idosa em Pero Pinheiro e fugirem de carro. Foram presos já em Belas, depois de o filho da vítima os ter perseguido, quando ainda tinham os 600 euros roubados à idosa, de 84 anos.O crime ocorreu na tarde de quarta-feira na localidade de Fação, na freguesia de Pero Pinheiro, Sintra. Os dois homens, de 71 e 77 anos, bateram à porta da vítima, apresentaram-se como funcionários dos Correios e disseram que estavam ali para trocar notas de 50 euros pois iriam sair de circulação.A mulher entrou em casa e voltou com 600 euros. Assim que mostrou as notas, um dos homens arrancou-as da mão e ambos entraram na carrinha em que tinha chegado.O filho da vítima e um amigo estavam a chegar a casa e aperceberam-se da situação. O filho perseguiu os suspeitos até Belas, enquanto efetuava contacto com a GNR de Pero Pinheiro. Os militares foram em auxílio e apanharam a dupla, ainda na posse dos 600 euros.Ambos têm antecedentes criminais pelo mesmo crime. Foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.