Idoso compra carne e desaparece em Castro Daire

Um homem de 82 anos está desaparecido desde domingo, após ter ido comprar carne a um supermercado, em Castro Daire. A família está desesperada.Manuel da Silva reside em Moledo, Castro Daire, e no domingo foi às compras a um talho de uma superfície comercial, pelas 17h00. Saiu e dirigiu-se para casa, mas como a EN2 estava cortada teve de ir por um desvio.A viatura foi encontrada a 40 quilómetros de distância na serra da Freita, São Pedro do Sul. A carteira e a carne estavam no carro, mas do homem não houve mais qualquer sinal. Bombeiros e GNR fizeram buscas sem sucesso.