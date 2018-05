Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IGAI abre processos por fogos mortais

Objetivo é apurar responsabilidades nos combates aos fogos de Pedrógão Grande e do Centro do País, em 2017.

08:27

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu dois processos de inquérito à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com o objetivo de apurar responsabilidades deste organismo nos combates aos fogos de Pedrógão Grande e do Centro do País, em junho e outubro de 2017.



O CM sabe que os inspetores estiveram na sede da ANPC, em Carnaxide, entre novembro e o início de maio. Albino Tavares, antigo comandante nacional, e comandantes distritais, foram interrogados. Ainda não foram movidos quaisquer processos disciplinares.