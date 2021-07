IGAI volta a afirmar que Sporting não respondeu a inquérito sobre festejos do título

A Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) voltou a confirmar na íntegra "o teor do relatório" tornado publico na passada sexta-feira sobre o apuramento da intervenção da PSP nos festejos do Sporting campeão.Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Administração Interna (MAI) esclarece que questionou o IGAI sobre o referido nas páginas 11 e 15 do relatório dos acontecimentos após o organismo ter referido que o Sporting foi a única entidade que não respondeu ao inquérito."Na página 11 do relatório da IGAI é referido que "nenhuma das informações solicitadas ao SCP foram remetidas aos autos do inquérito, até ao seu encerramento", enquanto na página 15 é escrito que "não foi satisfeito" o pedido de remessa de documentação relativa à ação interposta pelo SCP contra as associações Juventude Leonina e Diretivo ultra XXI", revela o ministério da Administração Interna.Em resposta ao pedido, o IGAI reiterou que o clube de Alvalade não forneceu informações sobre os distúrbios."A publicação do relatório por parte da IGAI, com salvaguarda dos dados pessoais nos termos legalmente aplicáveis, assegura a transparência pretendida pelo Ministério da Administração Interna neste processo", concluiu o MAI.O Sporting contradisse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na passada sexta-feira quando o próprio afirmou que o clube foi a única entidade a não colaborar no inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre os distúrbios que se seguiram aos festejos do título nacional de futebol.