IGAS está a recolher "testemunhos" e provas sobre caso das gémeas tratadas no Santa Maria

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) confirmou a abertura de um processo de inspeção para aclarar "se foram cumpridas as normas aplicáveis à prestação de cuidados a duas crianças gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma". Trata-se do caso das gémeas brasileiras que receberam o medicamento no hospital de Santa Maria, em 2019."Este processo de inspeção encontra-se na fase de execução, na qual estão a ser recolhidas evidências documentais e testemunhais. A documentação está a ser recolhida, designadamente, junto de estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde e organismos do Ministério de Saúde, bem dos profissionais de saúde e dos gestores dessas entidades. A recolha de testemunhos, que continua a ser efetuada, inclui nesta fase, profissionais de saúde, gestores de estabelecimentos de saúde, organismos do Ministério da Saúde e familiares das utentes. Prevê-se que venham a ser recolhidas mais evidências, documentais e testemunhais, junto de decisores, de vários níveis, que tenham tido intervenção no acesso das duas crianças à prestação de cuidados", lê-se em comunicado enviado pela IGAS."Após esta fase de execução do processo de inspeção é elaborado um projeto de relatório, que é remetido a entidades e pessoas envolvidas, para o exercício do direito ao contraditório", recorda o regulador.