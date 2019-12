Igreja consumida pelas chamas alvo de vandalismo em Ponte de Barca

Totalmente consumida por um incêndio, há dois anos, a igreja de Lavradas, em Ponte da Barca, continua por reconstruir e este fim de semana, as paredes do que sobrou do templo do século XVIII foram pintadas com a palavra ‘Vergonha’. A pichagem feita com tinta preta rodeia a igreja e também a casa paroquial. A população está revoltada."É mesmo uma vergonha o que se está a passar na freguesia. O povo juntou o dinheiro necessário para reconstruir a igreja depois do incêndio, há dois anos, e até agora nada foi feito", atira António Fernandes, morador de Lavradas.As inscrições terão sido feitas na madrugada de sexta-feira, mas o caso não foi comunicado às autoridades. Esta não foi a primeira vez que o povo "revoltado", escreveu nas paredes da igreja. "Já há um ano foi pintada a palavra ‘Referendo’ e foi rapidamente apagada", refere o mesmo morador, sublinhando que a população está "cansada das polémicas que adiam a reconstrução da igreja".Mas a polémica está longe de chegar ao fim. Em poucos meses, a população conseguiu juntar os 400 mil euros necessários para reerguer o templo, mas a Fábrica da Igreja apresentou um projeto para construir uma nova igreja, cujo orçamento ronda os 600 mil euros. A população dividiu-se e alguns exigiram a devolução do dinheiro.