Igreja evangélica traficava imigrantes na Amadora

Três responsáveis de uma igreja evangélica brasileira, com sede na Amadora, foram presos numa operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que acabou com o esquema de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal da organização. Foram resgatados cerca de 30 imigrantes brasileiros, que tinham abrigo nas instalações da igreja, pagando uma renda mensal para pernoitarem em instalaç... < br />