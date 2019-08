Um sacerdote está a ser investigado pela Diocese de Bragança-Miranda por ter alegadamente abusado de um menor.

Em comunicado, a diocese manifesta a "disposição de colaborar maximamente com as autoridades", indica que vê o caso com "preocupação" e que "a eventual vítima foi ouvida e recolheram-se as informações pertinentes".

"A Diocese está em contacto com a eventual vítima e mantém um acompanhamento próximo neste momento tão difícil", acrescenta.

A investigação terá iniciado após uma queixa apresentada "pela eventual vítima, maior de idade", referindo "a possível prática de um abuso sexual por parte de um sacerdote da diocese, numa altura em que a alegada vítima era ainda menor".

O comunicado refere também que "à eventual vítima foi lembrada a importância de fazer queixa junto das autoridades policiais e judiciais pertinentes" e que a diocese "não tem conhecimento se foi feita alguma queixa".

"A simples possibilidade de poder ter ocorrido um abuso deixa-nos apreensivos, por serem tão devastadores os seus efeitos e por ser uma conduta tão contrária ao serviço do Evangelho. Temos o propósito firme de estar ao lado do Papa Francisco na luta decidida para afastar este mal", conclui a diocese.