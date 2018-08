Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagem mostra carro capotado na praça Luís de Camões em Lisboa

Incidente obrigou ao corte da rua do Alecrim, este domingo.

18:45

Um veículo ligeiro capotou na manhã deste domingo, na sequência de um despiste, quando seguia da praça Luís de Camões para a rua do Alecrim, em Lisboa.



Do incidente não resultaram feridos e o condutor saiu ileso, com a ajuda dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.



A rua teve de ser encerrada e, posteriormente, o trânsito ficou condicionado por duas horas.



Os Bombeiros Sapadores de Lisboa procederam à limpeza da via.