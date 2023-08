Imagens de drone mostram o rasto de destruição em Odemira após incêndio

Imagens aéreas mostram a destruição provocada pelo incêndio que teve origem no concelho de Odemira. Junto à Estrada Nacional 120, ardeu tudo o que está à volta de um posto de combustível que está inativo, na estrada que liga Odeceixe a Aljezur. Pelo caminho várias casas escaparam, por pouco, às chamas. Outras, sofreram estragos.O incêndio começou num parque de merendas na zona de São Miguel. Um cenário negro, com árvores devoradas pelo fogo e um longo rasto de destruição que saiu do epicentro destas chamas. Foi também lá que a Polícia Judiciária fez diligências, no sentido de investigar as causas deste grande incêndio. O objetivo é perceber se houve negligência ou se se tratou de fogo posto.O fogo chegou a ameaçar algumas das habitações e deixou a Odeceixe em perigo.Arderam mais de oito mil hectares, num perímetro de 50 km. O Teima, alojamento rural em Odemira, sofreu estragos avultados. Os proprietários estão revoltados. Dizem que os pedidos de ajuda foram ignorados por parte das autoridades.