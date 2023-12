Câmaras de segurança captam assalto a quiosque em Famalicão

Um quiosque situado na Avenida de França, em Calendário, Vila Nova de Famalicão, foi assaltado esta segunda-feira.

O crime foi captado pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento. Nas imagens é possível observar o assaltante a entrar no espaço, com um capuz na cabeça, e a dirigir-se ao balcão.

De acordo com a Fama TV, que avança a informação, o suspeito acabou depois por fugir com "dois lotes de raspadinhas".

As imagens de videovigilância foram, entretanto, publicadas nas redes sociais, onde se apela à ajuda da população para identificar o assaltante.