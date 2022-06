Imagens de videovigilância do metro do Porto permitiram identificar grupo suspeito da morte de adepto no Dragão

As imagens de videovigilância do Metro do Porto recolhidas pela Polícia Judiciária que mostraram os suspeitos a fugir do local onde ocorreram as agressões a Igor Silva, adepto do FC Porto, revelaram-se fundamentais para a investigação.

Na análise detalhada e agrupando todos os dados já recolhidos anteriormente, as autoridades conseguiram definir quem era o grupo de agressores, apurou o CM.





Nove pessoas, membros da claque dos 'Super Dragões', foram detidas por ligações à morte do adepto Igor Silva durante os festejos do FC Porto campeão na passada madrugada do dia 8 de maio.