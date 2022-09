Imagens de videovigilância mostram assalto a café em Odivelas

Um assaltante solitário assaltou, na madrugada desta segunda-feira, um café no Bairro Casal Novo, em Caneças, concelho de Odivelas.O homem foi apanhado pela videovigilância a andar de gatas e a tentar cobrir a cara, para se esconder das câmaras. No entanto, os proprietários do espaço comercial já o terão reconhecido e, nas redes sociais, com a frase "Sorri, está a ser filmado", apelam ao ladrão: "Espero que tenha pelo menos a inteligência de devolver o que roubou".De acordo com fonte policial, ainda não terá sido apresentada queixa.