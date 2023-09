Dois homens assaltaram um café em Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.Os assaltantes tentaram entrar no estabelecimento com um carro, de marcha atrás, com o intuito de partir os vidros. Como não conseguiram, partiram a montra com pés de cabra e levaram tabaco e dinheiro que estava dentro da máquina.Deixaram cair alguns itens quando estavam a sair.Os dois homens usaram gorros e carapuços para não serem identificados.