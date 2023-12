Dois indivíduos assaltaram o Café Polo Norte, em Gueifães, Maia, cerca das 4h15 deste sábado.Os assaltantes roubaram dinheiro e maços de tabaco, partiram um vidro e estroncaram uma grade. As câmaras de videovigilância captaram as imagens do assalto.O prejuízo estimado é de 4 mil euros. A PSP está a investigar.