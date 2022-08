Imagens de videovigilância mostram assalto a posto de combustível em Lordelo, Paredes

As imagens de videovigilância de um posto de combustível em Almancil mostraram um assalto que se realizou esta sexta-feira de madrugada. Os assaltantes terão levado cerca de 4 mil euros em tabaco.

No vídeo é possível ver uma carrinha branca a chegar ao qual, da qual saem três homens encapuzados. Depois conseguem arrombar a porta da loja do posto de abastecimento de combustível e os três entraram no espaço.





Através de outro ângulo, já no interio da loja, pode constatar-se que, num primeiro momento, um dos homens ficou à porta, enquanto os outros dois remexiam as prateleiras, mas depois também ele entrou.Os três levaram dezenas de caixas de tabaco e estão a ser procurados uma vez que se colocaram em fuga.A GNR está a investigar.