Imagens de videovigilância mostram brutal agressão a PSP à porta de discoteca em Lisboa. Veja o vídeo

O Correio da Manhã teve acesso a imagens de videovigilância que mostram o momento em que um grupo, alegadamente com mais de 10 pessoas, agride com violência quatro agentes da PSP de folga que tentava travar um desacato à porta da discoteca Mome, em Lisboa, esta sexta-feira à noite.Nas imagens é possível ver o grupo a desferir pontapés e socos em alguns dos agentes agredidos. Fábio Guerra, de 26 anos, ficou em estado muito grave e encontra-se em coma, internado no Hospital de S. José em Lisboa. A agressão a este polícia ocorre precisamente no 'ponto morto' entre as duas câmaras de vigilância que gravaram as imagens, mas revelar-se-ão provas essenciais para chegar a todos os suspeitos envolvidos no episódio de violência.