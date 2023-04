Imagens de videovigilância mostram como homem assaltou sete lavandarias em quatro dias em Lisboa. Suspeito em fuga

Sete lavandarias foram assaltadas nos últimos quatro dias, em Lisboa. O prejuízo está avaliado em milhares de euros e o suspeito continua à solta.Ao, Joaquim Andrade, proprietário de um dos estabelecimentos assaltados, revelou que o autor dos crimes já chegou a ser detido em flagrante, mas saiu em liberdade.Nas imagens de videovigilância a que oteve acesso, é possível ver o modus operandi do homem que entra com um ferro e rouba todo o dinheiro dos estabelecimentos."O prejuízo é muito maior do que o dinheiro roubado. Perdi clientes, tenho a máquina estragada", disse aoJoaquim Andrade.