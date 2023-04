Imagens de videovigilância mostram dois homens a assaltar restaurante em Braga

Dois homens foram filmados a entrar num restaurante, em Frossos, Braga, depois de partirem a fechadura, e a fugir com o computador e a caixa registadora.O assalto aconteceu às 01h30 e durou menos de meio minuto. A GNR foi ao local e está a investigar.Também esta madrugada, um salão de cabeleireiro, em Merelim S. Paio foi assaltado pelo mesmo método. As autoridades admitem tratar-se da mesma dupla nos dois assaltos.Aoa proprietária do Restaurante La Família, Cátia Pinto, disse que foi acordada pelo alarme. "À segunda-feira é dia de folga e, por isso, o restaurante não abriu. Fomos acordados pela empresa de alarmes e viemos diretos para cá. Levaram o computador e a caixa registadora com cerca de 300 euros", referiu a empresária.