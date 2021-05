Migrantes vivem em condições precárias e sem higiene em Odemira

A CMTV teve acesso a imagens de um locais onde viviam os migrantes em Odemira. As imagens mostram uma espécie de abrigo onde vários trabalhadores agrícolas viviam amontoados e sem condiçoes de higiene, em condições precárias.Os migrantes dormiam em colchões em espaços pequenos que serviam de quartos, numa tentativa de terem alguma privacidade. No concelho de Odemira, há duas freguesias com cerca sanitária: são elas São Teotónio e Almograve.As condições em que vivem estes migrantes ajudaram a propagar a Covid-19 na região. Estes trabalhadores vão agora ser transferidos para outros locais.