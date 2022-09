Imagens dramáticas mostram queda de helicóptero durante combate aos incêndios em Amares

Um helicóptero de combate aos incêndios caiu esta quinta-feira em Amares, Braga. O CM teve acesso às imagens do exato momento em que o aparelho caiu.



Segundo apurou o CM piloto perdeu o controlo da aeronave, depois de embater contra cabos de alta tensão e despenhou-se, durante os trabalhos de combate a um fogo na localidade de Louredo.



O homem está internado no hospital, depois de ter sido retirado do local em estado grave, ainda que consciente.



O helicóptero caiu numa zona de vegetação densa e de difícil acesso, o que dificultou o socorro.



O comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEP), disse ao CM que o helicóptero, de indicativo operacional Hotel 60, estava "sedeado no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, e pertencente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais".



Mais tarde, fontes aeronáuticas revelaram à Lusa que o Bell 412, operado pela Helibravo, "ficou destruído, com perda total".



Um outro meio aéreo de combate a incêndios já foi reposto no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, onde estava sediado o aparelho acidentado, acrescentaram.



Pelo menos 53 operacionais, apoiados por 13 viaturas estão no combate ao fogo e nas operações de resgate.