Imagens inéditas mostram militares portugueses a realizar resgate de passageiro num cargueiro

O 'Investigação CM' desta sexta-feira dá conta de uma equipa de militares portugueses teve de resgatar de urgência um passageiro de um cargueiro que navegava em águas nacionais, a 273 quilómetros a Oeste do Montijo. Um avião e um helicóptero descolaram-se do Montijo para salvar o homem. O helicóptero EH101 foi essencial para cumprir a missão.

De acordo com um comunicado, o homem, de 26 anos, sentiu-se mal ao final do dia do passado sábado, dia 22 de junho, num cargueiro e o diagnóstico apontava para uma doença que necessitava de uma operação urgente. Foi a esquadra 751 que voou para o local para fazer a operação.





Esta operação implicou o trabalho de uma equipa de cinco elementos dessa esquadra. Para que o salvamento do homem fosse feito com sucesso, foi necessária a elaboração de um plano.Elaborações do género são feitas em ocorrências semelhantes. O helicóptero tem de estar sempre operacional e, para isso, são feitas revisões e inspeções de forma a estar sempre apto para voar.

O EH101 tem cinco pás. Mede quase 20 metros e pode atingir mais de 270 quilómetros por hora. Tem uma autonomia que pode chegar às oito horas e meia. Pesa quase 10 toneladas e, lá dentro, podem ir cerca de 30 pessoas. Tem capacidade para mais de quatro mil litros de combustível.

É esta aeronave que, muitas vezes, atua em situações de alto risco.