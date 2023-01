Um carro foi visto a circular esta quinta-feira em contramão, na zona de Monte Formoso, em Coimbra.Nas imagens é possível ver vários carros a desviarem-se e a buzinarem. Ainda assim, não houve registo de acidentes.O episódio terminou no acesso a uma rotunda, com o carro a conseguir colocar-se no sentido correto.