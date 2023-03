Imagens mostram casa onde ‘canibal’ matou vítima em Amesterdão

Begoleã Fernandes tinha acabado de chegar a Portugal, num voo proveniente de Amesterdão (Países Baixos), e ia embarcar noutro avião com destino a Belo Horizonte, no Brasil, na tarde da passada segunda-feira, quando os inspetores do SEF desconfiaram logo do passaporte caducado e do visto de residência italiano falsificado. Quando comprovaram a identidade e inseriram o nome no sistema, os alarmes soaram logo. Menos de 24 horas antes, a polícia neerlandesa tinha emitido um mandado de detenção por homicídio e possíveis atos de canibalismo. Begoleã foi logo detido.



