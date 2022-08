Um helicóptero ligeiro de combate a incêndios rurais sofreu na tarde desta terça-feira um acidente durante as operações de combate ao incêndio da Covilhã.O acidente não provocou mortos ou feridos.O incêndio deflagrou às 03h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda. As chamas continuam ativas e mobilizam mais de 1110 bombeiros, apoiados por 359 veículos e 11 meios aéreos.