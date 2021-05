Imagens mostram despiste aparatoso durante rali da Bairrada em Aveiro

73 os carros que animaram as estradas do concelho de Vagos, desde sexta-feira até este domingo, com a segunda edição do Rali da Bairrada.



Foram 60Km de especiais classificativas (de 141 km no total) todas em asfalto, divididas em duas secções.

Um despiste seguido de uma violenta colisão contra um poste de eletricidade 'manchou' o Rali da Bairrada, durante o dia deste domingo, junto à zona de Lameiro, Aveiro.Segundo o que oconseguiu apurar, do acidente não resultaram feridos. O acidente ocorreu cerca das 11h00.Recorde-se que foram