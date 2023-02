Imagens mostram o momento em que a Marinha recolhe narcolancha abandonada no Algarve

A Marinha recolheu, esta segunda-feira, uma embarcação de alta velocidade que estava abandonada ao largo do Cabo de São Vicente, no Algarve. Suspeita-se que seja mais uma lancha ligado ao narcotráfico.







Recorde-se que, na última semana, ações conjuntas da Marinha, Polícia Marítima, Força Aérea e Polícia Judiciária já levaram à apreensão de mais de 15 toneladas de haxixe e de quase uma dezena de lanchas de alta velocidade utilizadas pelos traficantes.

A embarcação de alta velocidade encontrada agora à deriva foi localizada pelo navio patrulha ocêanico ‘NRP Setúbal’. A lancha "encontrava-se vazia, sendo da tipologia das que têm sido recentemente apreendidas em ações de tráfico de estupefacientes", refere a Armada.







O navio da Marinha rebocou para terra a embarcação "por questões de segurança da navegação e para análise forense por parte das autoridades competentes".

Recorde-se que, na noite de sábado, um grupo de traficantes atacou a Polícia Marítima ao largo do Algarve, atirando a sua lancha para cima da embarcação policial. Dois elementos do Grupo de Ações Táticas ficaram feridos e foram retirados de ‘héli’ para o hospital. Receberam alta médica ainda no domingo. Três homens que foram detidos nessa ocasião acabaram libertados pelo Ministério Público.