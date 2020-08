Imigrante encontrado morto em armazém de Cascais

Um imigrante, de 33 anos, foi encontrado morto num armazém devoluto em Tires, concelho de Cascais, na segunda-feira.Andava a queixar-se de problemas de saúde e pode ter sucumbido aos mesmos. No entanto, a PSP chamou a PJ devido a um golpe na cabeça, que os investigadores podem estar a atribuir a uma queda.O homem, do Leste europeu e que terá passado uma temporada no Algarve, foi encontrado por um amigo, que deu o alerta às autoridades.