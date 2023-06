O Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa acusou um imigrante, indiano, em paradeiro incerto, pela prática de quatro crimes de falsificação ou contrafação de documentos agravada.Segundo a acusação, o arguido entregou a um amigo uma certidão de nascimento forjada e pediu-lhe que tratasse do cartão de cidadão e do passaporte eletrónico portugueses, no consulado nacional em Goa. Usou depois os documentos para viajar para o Reino Unido.