Imigrante indiano que integrava rede que lesou o Estado português impedido de sair de Lisboa

Um imigrante indiano, detido pela PJ em 2019 por integrar uma rede que lesou o Estado português numa fraude ligada à cobrança do IVA, está proibido de sair do concelho de Lisboa.Janardan Kiritcant, que estava sujeito a apresentações à PSP, invocou a pandemia de Covid-19 para justificar a necessidade de recolhimento em casa.Este, e outros 30 arguidos, estão ainda a ser investigados pela PJ por comprarem eletrodomésticos noutros países membros da União Europeia, ficando assim isentos de IVA, vendendo-os depois noutros países com a cobrança do mesmo imposto.A fraude durava desde 2017.