Imigrante morre na A2 em Grândola numa colisão com três viaturas

Um homem de nacionalidade romena morreu esta segunda-feira de manhã ao quilómetro 95 da A2, junto a Grândola, no sentido sul-norte, na sequência de uma colisão entre dois carros e um pesado de mercadorias, que ocorreu às 07h42.O imigrante seguia sozinho no veículo e morreu no local do acidente.Os ocupantes do pesado de mercadorias e do outro ligeiro envolvidos no acidente receberam apenas assistência.Para o local foram mobilizados os bombeiros de Grândola, a GNR, a Brisa e a viatura médica de emergência.