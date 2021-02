Imigrantes colhem liamba para vender pelo correio

Três imigrantes chineses, entre os quais um empresário de 49 anos, dono de várias lojas na Margem Sul do Tejo e que se encontra preso, foram acusados pelo Ministério Público do Seixal de um crime de tráfico de estupefacientes e um de posse de arma proibida.



O grupo foi preso pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da PJ em agosto de 2020. Um cúmplice, também detido, não veio a ser acusado. Os empresários detinham um armazém em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, onde instalaram um sistema de produção de plantas de canábis. As folhas, designadas liamba, eram expedidas por correio para vários países da Europa. Um dos detidos tinha uma faca ilegal cuja posse é crime. Dois dos arguidos estão com apresentações.



