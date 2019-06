Imigrantes legais já passam o meio milhão

Portugal tinha, no final de 2018, 480 300 imigrantes legalizados a residir no País. Número que, nesta altura, já supera o meio milhão - um recorde.A informação foi esta sexta-feira avançada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, durante a apresentação do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) de 2018, elaborado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).O mesmo documento, no entanto, refere também que no ano passado foram impedidos de entrar no País 3759 estrangeiros, um aumento de 75% face ao ano de 2017.Para Eduardo Cabrita, o aumento da fiscalização nas fronteiras não significa que Portugal tenha uma política de imigração mais severa. "O impedimento de entradas (3759) é ínfimo face ao total de novas entradas", disse."93 154 pessoas entraram no País em 2018, um aumento de 51,7% face a 2017. Destacam-se os cidadãos do Bangladesh e Nepal", explicou o governante.Os brasileiros, com 105 423 imigrantes, são a comunidade mais numerosa em Portugal, seguindo-se Cabo Verde, com 34 663, e a Roménia, com 30 908.O ministro da Administração Interna salientou o caso do Reino Unido. Graças à campanha do Governo de apoio a ingleses, a propósito do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), existem agora 26 445 britânicos (eram 21 711 em 2017) a residir em Portugal.Ainda segundo o RIFA, existiram o ano passado 41 324 pedidos de aquisição de nacionalidade portuguesa, um aumento de 10,9% face a 2017.O Ministério da Administração Interna anunciou que 100 novos inspetores vão iniciar estágio no SEF em setembro ou outubro. "Trata-se do primeiro concurso externo desde 2003", disse o governante.Em nome do equilíbrio demográfico, o Governo quer manter uma média entre 50 mil e 75 mil novos imigrantes autorizados a entrar em Portugal, em cada um dos próximos anos.Para expedir mais legalizações, o SEF passa a funcionar, na 2ª feira, entre as 08h30 e as 20h00, e apresentou ontem um novo programa para renovar autorizações de residência de estudantes.