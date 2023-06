Muitos dos imigrantes vítimas de exploração laboral por redes criminosas da apanha da amêijoa regressaram esta quinta-feira ao local, no Samouco, Alcochete, de onde tinham sido resgatados pelas autoridades na véspera. Famílias inteiras foram abandonando, ao longo do dia, o Pavilhão Gimnodesportivo do Samouco, onde foram colocados provisoriamente, para voltarem ao armazém onde viviam em condições pouco dignas.









