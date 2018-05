Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Imprecisão” deixou placas mal instaladas em Olhão

Residente à beira da A22 queixa-se de ruído na habitação.

Por Tiago Griff | 09:14

"Uma imprecisão no que respeita aos pontos de georreferenciação", foi a justificação dada ao CM pela concessionária Autoestrada do Algarve - Via do Infante para o erro, de mais de 100 metros, na instalação das placas para abafar o ruído destinadas a proteger a casa de João Gonçalves, junto à A22, na zona da Foupana, Olhão.



O homem queixa-se, há 26 anos, do barulho dos veículos que passam na estrada.



A concessionária diz que a "imprecisão" foi detetada "após a conclusão dos trabalhos", e a "correção está programada, pelo empreiteiro, até final deste maio".



Foi ainda divulgado que, de acordo com monitorizações de ruído feitas naquele local, "não se verificou a necessidade de implementar medidas, por se encontrarem abaixo dos níveis limite de ruído" e que a documentação a pedir a intervenção apenas "foi entregue pelo proprietário em setembro de 2017".



PORMENORES

Caso é antigo

José Gonçalves garante que tem dado conhecimento deste caso às entidades competentes desde a inauguração do troço, há 26 anos, e que a instalação apenas foi feita, e erradamente, em fevereiro último, após "mais pressão" por parte do filho.



Muito barulho

O reformado de 77 anos revela que é incomodado pelo barulho todos os dias, mas a situação piora na altura da concentração de motos de Faro. "Parece que as motas estão a passar dentro de casa. É um barulho incomportável", descreve.