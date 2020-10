Inação dos serviços de saúde leva a morte à facada em Ovar

A "inação" dos serviços de saúde poderá ter sido uma das causas do homicídio de Maria de Fátima, de 51 anos, assassinada à facada pelo marido, José Costa, em março de 2017, em Esmoriz, Ovar.De acordo com uma avaliação da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica, a vítima foi a 45 consultas, desde 2014, que se revelaram "oportunidades perdidas de ação". O homicida foi condenado a 15 anos e meio de cadeia."Os contactos frequentes que teve com os serviços de saúde, em particular no ano de 2016 (24 consultas), foram oportunidades perdidas de ação sobre o quadro de disfuncionalidade familiar em que vivia e que se foi agravando", lê-se.