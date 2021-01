As discussões entre o casal, residente em Coimbra, eram frequentes. Ao início da noite de quinta-feira, após mais um desentendimento, a mulher, de 47 anos, usou um isqueiro para atear as chamas ao edredão da cama, depois de o companheiro sair do quarto, onde reside há 20 anos. O fogo destruiu o segundo andar da habitação.